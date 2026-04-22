Video. Contrada, incidente sulla Provinciale: auto contro pilone, giovane illesa L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della provinciale

Incidente a Contrada, auto contro pilone di cemento nel cantiere: paura per una giovane, illesa.

Momenti di paura nella serata di ieri lungo la strada provinciale nel territorio di Contrada, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza dopo una recente frana.

Un’auto guidata da una giovane di Forino si è schiantata contro uno dei piloni di cemento che delimitano la carreggiata, nei pressi del semaforo installato per gestire il traffico nel tratto interessato dal cantiere.

Immediato l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato assistenza alla conducente. Nonostante il violento impatto, la ragazza è rimasta illesa, riportando solo un forte spavento.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della provinciale: i cittadini di Contrada e Forino chiedono interventi rapidi e la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile, per evitare nuovi incidenti.