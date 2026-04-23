Avellino, pretendono denaro in videochiamata: chiuse le indagini su un 58enne Pretendono la consegna di 6mila euro con la minaccia di sparargli alla testa

di Paola Iandolo

"Consegna i soldi o ti spariamo in testa". Queste le minacce inviate attraverso una videochiamata ad un giovane di Avellino, che senza esitare la notte tra il 13 e 14 marzo ha prelevato seimila e seicento euro dal suo conto consegnandoli al suo aguzzino.

La denuncia

Immediata la denuncia formulata un anno fa. Ora il procuratore facente funzione della Procura di Avellino ha chiuso le indagini. L'estorsore - un 58enne avellinese - ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal dottore Francesco Raffaele al termine delle indagini dei Carabinieri di Avellino.

Le indagini in corso

Ad eseguire le indagini i carabinieri del comando provinciale di Avellino che ancora continuano ad indagare. Infatti ore l'attività investigativa è concentrata sul complice del 58enne, considerato l’ autore della minaccia. Il cinquantottenne accusato di estorsione, si avvia verso il processo.