Pratola Serra, processo sulla scuola modulare: prescrizione e proscioglimento Ad emettere la sentenza il tribunale di Avellino

Paola Iandolo

Si è concluso con l'intervenuta prescrizione e il proscioglimento il procedimento a carico dell'ex sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero, insieme agli altri amministratori locali coinvolti nella vicenda concernente la gestione della scuola modulare. Ad emettere la sentenza, il Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Gilda Zarrella.

Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Alberico Villani, Gaetano Aufiero, Nello Pizza, Teodoro Reppucci, Enrico Matarazzo, Raffaele Petrillo, Dario Cierzo, Raffaele Tecce e Marino Capone, i quali, nel corso dell’ultima udienza, hanno avanzato la richiesta di proscioglimento per i loro assistiti e invocando l’intervenuta prescrizione a seguito della depenalizzazione dell’abuso d’ufficio.

Il provvedimento

Assolti Angelo Capone, Antonio Aufiero, Massimo Panza, Nicolina Scannella, Flora De Fabrizio, Emanuele Aufiero, Felice De Palma, Stefania Scannella, Marco Petruzziello, Raffaele Pisano, Maddalena Capone, Giovanni Melillo, Marianna Galdo, Mariangela Izzo e Fabrizio Graziano dall’accusa di abuso d’ufficio con la formula "poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

I giudici del Tribunale di Avellino hanno emesso sentenza di proscioglimento con la formula "non luogo a procedere" nei confronti di Antonello Pesa, Mariangela Izzo Mariangela, Emanuele Aufiero, Angelo Capone, Marianna Galdo, Simona Silano e Felice De Palma Felice in relazione al reato di turbata libertà degli incanti per intervenuta prescrizione. Il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza è fissato in novanta giorni.