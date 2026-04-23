L'arbitro di Avellino-Bari: c'è Manganiello per la sfida del Partenio-Lombardi Domani (ore 21) la sfida tra gli irpini e i pugliesi per la trentaseiesima giornata di campionato

La gara Avellino-Bari, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo con Marco Ricci della sezione di Firenze e Marco Emmanuele della sezione di Pisa assistenti e Giuseppe Collu della sezione di Cagliari quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 con Daniele Rutella della sezione di Enna AVAR.

Bilancio di due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte

Il fischietto piemontese ha diretto 119 gare di Serie A e 132 di Serie B (in stagione 9 in massima serie, l'ultima Inter-Atalanta 1-1, e 5 del torneo cadetto, l'ultima Sampdoria-Monza 0-3 di venerdì scorso). Bilancio di due vittorie (Pomezia-Avellino 1-3 del 6 marzo 2011 e Avellino-Carpi 1-0 del 12 ottobre 2014), quattro pareggi (Avellino-Como 3-3 del 18 novembre 2011, Varese-Avellino 1-1 del 22 febbraio 2014, Avellino-Bari 1-1 del 13 febbraio 2016 e Avellino-Crotone 0-0 del 26 marzo 2016) e quattro sconfitte (Avellino-Taranto del 6 maggio 2012, Avellino-Vicenza 0-1 del 16 novembre 2014, Avellino-Perugia 1-2 del 28 novembre 2015 e Avellino-Perugia 0-5 del 4 marzo 2017) nei precedenti per i lupi.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentaseiesima Giornata

Monza-Modena: Dionisi

Avellino-Bari: Manganiello

Catanzaro-Spezia: Piccinini

Frosinone-Carrarese: Rapuano

Pescara-Juve Stabia: Perenzoni

Reggiana-Palermo: Feliciani

Sudtirol-Mantova: Ferrieri Caputi

Virtus Entella-Padova: Massimi

Venezia-Empoli: Perri

Cesena-Sampdoria: Tremolada