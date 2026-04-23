Inaugurata la fiera di Venticano: sinergia tra Irpinia e Sannio Istituzioni e organizzatori fanno rete nelle aree interne

Istituzioni e organizzatori fanno rete a Venticano in Irpinia. Taglio del nastro stamane per la madre di tutte le fiere nelle aree interne.

Al via la 47esima edizione della campionaria di Venticano in Irpinia. Oltre 200 espositori in rappresentanza dell’intera filiera provenienti da diverse regioni italiane.

Irpinia e Sannio protagoniste, un patto di sinergia importante per lo sviluppo del territorio legato anche alla nascente piattaforma logistica in Valle Ufita.

"È con profonda emozione e orgoglio che diamo ufficialmente il via alla 47ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano.

Tagliare questo nastro oggi non è solo un atto formale, ma un rito che rinnova un legame indissolubile tra la nostra comunità e l'intero comparto produttivo del Centro-Sud Italia.

Da quasi mezzo secolo, Venticano si trasforma nel cuore pulsante del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, confermandosi una vetrina d’eccellenza capace di guardare al futuro senza mai dimenticare le proprie radici".

La promessa che si tramanda di anno in anno da parte della politica è quella di potenziare il centro fieristico venticanese.

Elogiato il modello Venticano, per la sinergia tra enti: amministrazione comunale giovane e dinamica e pro loco che lavorano per lo sviluppo del territorio. La speranza è quella di ottenere i fondi necessari per il completamento del quartiere fieristico che mira a diventare un polo importante di sviluppo tra Irpinia e Sannio.

"Una fiera che parte con i migliori auspici - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella - abbiamo lavorato a una macchina organizzativa corale per garantire accoglienza, qualità espositiva e contenuti all’altezza di una manifestazione che parla a tutto il Mezzogiorno. I 236 espositori, a rappresentare l’intera filiera, con una marcata presenza anche da fuori regione, sono il riconoscimento più bello".

Una manifestazione che, come emerso anche durante l’inaugurazione, si conferma molto più di un semplice appuntamento espositivo, ma un momento di incontro, condivisione e crescita per l’intero territorio.

Al taglio del nastro hanno preso parte numerose autorità: Michele Gubitosa vicepresidente del M5S e componente della commissione finanze della Camera, i consiglieri regionali Vincenzo Alaia, Fernando Errico e Pellegrino Mastella, il consigliere provinciale Enrico Montanaro e il presidente dell’Unpli provinciale Giuseppe Silvestri.

Accanto a loro, presenti anche numerosi sindaci del territorio e rappresentanti istituzionali, a testimonianza del forte legame tra la fiera e le comunità locali e del valore condiviso di un evento che continua a crescere e a guardare al futuro.

Sale, intanto, l’attesa per il primo evento in programma. Domani 24, alle ore 10, la “Giornata di studio per le forze di polizia”. Sotto l’attenta regia del tenente colonnello Michele Caponigro, più di cento agenti di polizia locale si confronteranno sui temi del codice rosso, Ambiente, polizia amministrativa e codice della strada.