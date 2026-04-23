"Da sempre nel centrosinistra con rinnovata appartenenza orgogliosamente del Pd" Mario Sorice in una nota stampa spiega la sua candidatura

Con una nota stampa Mario Sorice, ex consigliere comunale nell'amministrazione Nargi, precisa ed illustra il suo percorso politico, alla vigilia delle comunali 2026. "Sono stato sempre di centrosinistra" spiega, rimarcando il suo perimetro di storica appartenenza.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Mario Sorice, tesserato Pd, candidato alle prossime comunali a sostegno di Nello Pizza sindaco

"Desidero fare chiarezza sul mio percorso politico e riaffermare con convinzione la mia appartenenza al “Partito Democratico”. La mia storia politica è sempre stata radicata nei valori del “centrosinistra”. Sebbene la mia traiettoria abbia vissuto una breve parentesi nel 2024, legata all'esperienza come consigliere di maggioranza dell'amministrazione di Laura Nargi e alla candidatura in una delle liste dell'ex sindaco Gianluca Festa, sento il dovere di precisarne l'evoluzione. Già nell'ultimo periodo di quel mandato, ho scelto di “allontanarmi formalmente” da quel gruppo, dichiarandomi “indipendente”. Tale decisione è maturata a causa di una profonda divergenza di vedute: non ne condividevo più né le scelte politiche né, soprattutto, il “modus operandi”. Quella parentesi mi ha confermato che il mio unico approdo naturale è la casa del Partito Democratico. Per questo, da “Settembre 2025”, sono tornato a essere un orgoglioso tesserato del Partito Democratico. Un impegno che ho dimostrato concretamente anche in occasione delle ultime elezioni regionali, sostenendo con lealtà e convinzione la candidatura

dell’ “onorevole Petracca”.

Il mio ritorno nel PD non è una scelta formale, ma sostanziale. Credo fermamente che la politica debba riappropriarsi del proprio ruolo originario: stare tra le persone e dare risposte concrete.

Il mio impegno, oggi più che mai, si concentra su temi che ritengo prioritari per la nostra

comunità: Riqualificazione dei quartieri: per restituire dignità alle zone spesso dimenticate. Edilizia residenziale pubblica: per garantire il diritto a una casa dignitosa e sicura. Servizi ai cittadini: per ricostruire un welfare di prossimità che funzioni davvero.

Con questo spirito di rinnovata appartenenza , continuerò il mio lavoro tra la gente, convinto che il Partito Democratico sia l’unico spazio politico capace di tradurre i bisogni dei cittadini in soluzioni concrete per il bene comune. ". Mario Sorice Partito Democratico