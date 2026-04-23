Comunali Avellino e liste è il giorno decisivo: è caccia ai candidati più votati In giornata Geppino Giacobbe dirà se scenderà in campo. Nodo Rifondazione Comunista per Pizza

I candidati ad sindaco ad Avellino per le comunali 2026 sono tre. Almeno al momento e salvo sorprese dell'ultimo minuto. Nel 2024 erano ben sette. Ed è caccia ai candidati per il completamento delle liste, che andranno consegnate entro e non oltre le 12 di sabato. Due anni fa la più votata in assoluto fu Marianna Mazza, della lista festiana Davvero: 721; poi Nicola Giordano del Pd, con 640; Jessica Tomasetta, sempre di Davvero, con 629 preferenze.

I più votati nel 2024

Nel Pd ancora in forse la ricandidatura della consigliera uscente, Enza Ambrosone, che ne 2024 con 601 voti fu la quarta eletta per preferenze, mentre sono già della partita Nicola Giordano, Luca Cipriano e Ettore Iacovacci. Probabile la discesa in campo an che di Pino Rosato, ex manager del “Moscati”, mentre l’ex assessore Modestino Verrengia annuncia la candidatura con la lista Pd. Diversi sono gli esponenti delle maggioranze Festa e Nargi che non hanno gradito la virata a destra dei due ex sindaci Tra loro gli ex consiglieri Nicole Mazzeo, Mario Sorice, Antonio Cosmo, Michele Lombardi e l’ex assessore Gianluca Gaeta che sa rà candidato nella squadra “Stiamo con Nello Pizza”. In giornata da sciogliere il nodo di Geppino Giacobbe corteggiatissimo da tutti e tre gli schieramenti.