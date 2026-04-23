Fiera Venticano: lo stand dei carabinieri con la Giulia Quadrifoglio Consigli e informazioni utili, in particolare per la prevenzione dei furti e delle truffe

Anche quest’anno, come accaduto nelle passate edizioni, il comando provinciale dei carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della fiera campionaria di Venticano.

La presenza dell’arma dei carabinieri all’interno della kermesse si propone quale momento di sintesi delle numerose iniziative di prossimità organizzate in tutta la provincia irpina. Lo spazio espositivo è stato concepito come un punto di contatto e di raccordo tra generazioni, volto a rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni e comunità.

A testimonianza della concreta vicinanza della Benemerita al cittadino, accanto alle tradizionali grandi uniformi esposte, viene proiettato un video istituzionale che documenta l’impegno quotidiano dei militari sul territorio e la costante opera svolta “tra la gente, al servizio della gente”.

I visitatori hanno inoltre avuto l’opportunità di osservare da vicino alcuni mezzi in uso alla sezione radiomobile, impiegati quotidianamente per garantire il servizio di pronto intervento, simboli dell’operatività e della presenza costante dell’arma sul territorio.

È stata inoltre esposta una Alfa Romeo “Giulia Quadrifoglio”, con allestimento speciale, impiegata anche per il trasporto urgente di organi.

I militari presenti nello stand incontrano i visitatori, fornendo consigli e informazioni utili, in particolare per la prevenzione dei furti e delle truffe, illustrando con chiarezza le più diffuse tecniche utilizzate dai malintenzionati.

Un’attenzione particolare è riservata ai reati che vedono quali vittime le persone anziane, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore consapevolezza e rafforzare la rete di prevenzione attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.