Pronti a compiere furti in abitazione: fermati dalla polizia due 67enni Fermati in piazza Libertà, in auto avevano arnesi atti allo scasso

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione.

In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in abitazione, in Piazza Libertà venivano fermati due pregiudicati napoletani, entrambi di 67 anni, con diversi precedenti penali a carico.

L’immediata perquisizione alla loro autovettura, fermata nei pressi della piazza, consentiva di rinvenire e sequestrare numerosi arnesi utili ad aprire le porte degli appartamenti.

Nei confronti delle persone fermate, denunciate per possesso di chiavi e grimaldelli, veniva emesso un foglio di via obbligatorio con ingiunzione ad allontanarsi da Avellino e a non poter ritornare in questo capoluogo per anni due.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone denunciate sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.