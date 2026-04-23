Vittoria per Giannico Guarino nella Coppa Primavera 2026 Il pilota eclanese migliora il suo tempo e resta campione della prova slalom - trofeo Centenario

In occasione della XXXIII Coppa Primavera 2026, gara automobilistica slalom e trofeo del Centenario Auto Mobile Club Salerno, Giannico Guarino ha vinto la gara migliorandosi di quasi tre secondi. Il pilota eclanese è di nuovo campione grazie all'affidabilità della sua auto Clio Williams Gruppo N2000 e all'esperienza nella guida.

"Vero motorsport, grande soddisfazione"

"È stato vero motorsport, con il tempo 172.67 con l'auto preparata nel lontano 2016 che ha alle spalle 60 corse di carriera - ha spiegato Guarino - Peccato per gli avversari che hanno avuto degli incidenti lungo il percorso insidioso e difficile da interpretare, la gara del cuore. Nella splendida cornice della Costiera Amalfitana si è svolta una delle gare più tecniche e difficili, il cui percorso è stato accorciato per favorire sicurezza e viabilità. Ringraziamo l'ACI Salerno e la Scuderia Vesuvio per la loro ospitalità e l'organizzazione di una delle più belle corse del panorama italiano".