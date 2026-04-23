Santa Lucia, maxisequestro di droga: arriva la condanna per il 38enne Aveva celato la droga in valigie di juta

di Paola Iandolo

E' stato uno dei sequestri di droga più importanti avvenuti in Irpinia: ben tre quintali di sostanza stupefacente scovati a Santa Lucia di Serino. La brillante operazione è stata compiuta dalla Guardia di Finanza. In manette era finito un 38enne incensurato del paese del Serinese, Silvestro D'Agostino trovato in possesso di trecento chilogrammi tra cocaina, hashish e metanfetamine. L'uomo - difeso dall'avvocato Alberico Villani - ha rimediato una condanna a sei anni e otto mesi di reclusione al termine del rito abbreviato celebrato davanti al giudice Giulio Argenio, per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'operazione della Guardia di Finanza di Avellino

Ad arrestarlo sono stati i militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino. Lo hanno sorpreso durante un controllo del territorio. La droga era contenuta in una valigia di juta. Stava uscendo dal portone di casa ed è stato fermato. È stato proprio l'atteggiamento del 38enne a insospettire i finanzieri che hanno proceduto alla perquisizione personale scovando la sostanza stupefacente. Successivamente l'ispezione è stata estesa all'abitazione dove è stata rinvenuta altra droga. Sono stati sequestrati, dunque, 300 chilogrammi di droga tra hashish, cocaina e metanfetamina oltre al materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.