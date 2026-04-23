Montefusco, provoca un incidente: condannato il conducente della vettura L'anziano conducente avrebbe compiuto una manovra azzardata

di Paola Iandolo

Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Penale – ha condannato A.M., 79 anni di Tufo, a otto mesi di reclusione per omicidio stradale colposo, pena sospesa. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Fabrizio Ciccone, alla presenza del Pubblico Ministero al termine dell'istruttoria dibattimentale. ll giudice ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Sul fronte civile, il conducente dell'auto, è stato condannato in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con provvisionale immediatamente esecutiva. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.

La ricostruzione

Avrebbe compiuto quarantatré anni a maggio. Luca Massaro, originario di Montefusco e padre di tre figli in tenera età, purtroppo non ce l'ha fatta nel gennaio del 2021. L'uomo residente da qualche anno a Tufo, in sella alla sua moto era rimasto gravemente ferito, alla vigilia di Natale, in uno schianto devastante lungo la strada provinciale che collega Altavilla Irpina al piccolo borgo della Valle del Sabato dove si era trasferito dopo il matrimonio.