Case nuove a Napoli: 38enne di Avellino sorpresa con la droga e arrestata Trovata in possesso di 23 involucri di crack e denaro

La polizia ha arrestato una 38enne di Avellino con precedenti, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato una donna all’interno di uno stabile con fare guardingo, pertanto, l’hanno raggiunta e sottoposta a controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto la prevenuta è stata trovata in possesso di 23 involucri di crack e di 196 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre all’interno di un’intercapedine posta sul muro nei pressi del luogo di stazionamento della donna, sono stati rinvenuti altri 6 involucri della stessa sostanza. Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata.