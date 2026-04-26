Ariano: erba alta e cinghiali, appello da via Giacomo Matteotti E' diventato impossibile raggiungere il cimitero dalla stradina interna

Via Matteotti, stradina interna che affaccia a via Sant'Antonio ad Ariano Irpino, comodissima per raggiungere il vicino cimitero ed alcune attività commerciali della zona. Per internderci siamo di fronte al palazzo Iacobacci-Serluca.

E' da qui che ci arriva oggi l'ennesima segnalazione e per questo motivo ringraziamo sempre i nostri lettori.

Oltre la frana già di cui ve ne siete già occupati quattro mesi fa con vicino transenne comunali inutili abbandonate sul ciglio della strada, vi è oro erba alta dappertutto. Inoltre da diverse sere come se non bastasse, ci sono cinghiali nelle vicinanze, l'altra notte addirittura uno di essi ha fatto cadere un secchio della raccolta differenziata appartenente al condominio facendo spaventare diverse famiglie per il rumore.

Essendo una via comunale crediamo non sia normale come situazione, sono anni ormai che questa strada viene sempre trascurata per diversi motivi costringendo magari molte persone che vogliono andare al cimitero a trovare i propri cari a non poterla percorrerla".

Giriamo la segnalazione a chi di compretenza affinchè possa essere programmato un intervento di bonifica.