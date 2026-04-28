Blitz nel Vallo: sequestrati kalashnikov, fucile e giubbotti antiproiettile A Quindici l'intervento dei Carabinieri

sono in corso indagini dei carabinieri sulle perquisizioni e sequestri effettuati nel Vallo Lauro. Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Quindici, dopo la segnalazione di alcuni operai impegnati nei lavori di demolizione di un immobile confinante con un casolare abbandonato, sono intervenuti sul posto procedendo a un accurato controllo dell’area con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, impegnata da alcuni giorni sul territorio in attività preventive e di controllo.

Trovato un kalashnikov AK-47

Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto, appoggiati sul solaio della struttura dismessa, un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov AK-47 con relativo caricatore contenente cartucce e con matricola abrasa, un fucile calibro 12 con regolare matricola e 19 cartucce a pallettoni dello stesso calibro, nonché due giubbotti antiproiettili.

Le unità speciali

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano, nonché personale del Nucleo Cinofili di Sarno con unità antiesplosivo, che ha proceduto all’ispezione di ulteriori immobili abbandonati adiacenti a quello del rinvenimento, senza individuare altre armi o munizioni. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire la provenienza delle armi e a verificare eventuali collegamenti con attività delittuose.