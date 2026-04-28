Studi e ricerche nelle scienze umane: convegno ad Avellino L'8 maggio, alle 17, al Circolo della Stampa di Avellino

Conferenza stampa di presentazione della collana scientifica "Studi e ricerche nelle scienze umane - Logos, paideia e aretè", Delta 3 Edizioni, l’8 maggio alle ore 17, presso il Circolo della Stampa. Un territorio cresce quando investe nella cultura, nella ricerca e nella formazione. "Da questa visione, dopo mesi e mesi di lavoro, prende forma la collana scientifica "Studi e ricerche nelle scienze umane- Logos, paideia e aretè", promossa e diretta dalla dottoressa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno. La conferenza stampa di presentazione rappresenta un momento di particolare valore per l’Irpinia: un’occasione per mettere in luce le energie intellettuali del territorio e rafforzare il legame tra ricerca scientifica e comunità locale, in un dialogo aperto verso il contesto nazionale e internazionale, in termini multidisciplinari e interdisciplinari tra ricercatori, docenti e intellettuali appassionati".

I dettagli del convegno

"Nel corso dell’incontro sarà presentata la miscellanea "Formazione e società: prospettive multidisciplinari", primo volume della collana da me curato, che raccoglie i contributi di numerosi studiosi e ricercatori. I saggi offrono uno sguardo articolato sui processi educativi e sociali contemporanei, includendo anche approfondimenti quali elementi identitari e risorsa culturale fondamentale per la comprensione e la valorizzazione dell’Irpinia. Il volume e la collana si configurano così come uno spazio di incontro tra saperi, esperienze e prospettive diverse di ampio respiro, capace di generare conoscenza e ricadute concrete sul territorio, promuovendo la cultura come motore di sviluppo umano e sociale. Ma è solo un punto di partenza. La collana ha lo scopo di coinvolgere quanti vogliono partecipare con contributi scientifici e pubblicazioni, per il bene comune, per il bene del territorio e non solo irpino. L'invito è rivolto a istituzioni, studiosi, professionisti e cittadini a partecipare a un momento di condivisione e crescita collettiva".