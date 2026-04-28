Avellino: grigliata salvezza strizzando l'occhio ai playoff Testa all'Empoli, focus solo sul finale di campionato, poi si definirà il progetto futuro

Dal brindisi dei tifosi in tribuna Montevergine alla grigliata di proprietà, staff e calciatori in tribuna Terminio: l'Avellino festeggia l'obiettivo primario centrato, la salvezza aritmetica, e strizza l'occhio ai playoff pensando esclusivamente al presente, alla gara con l'Empoli, in programma venerdì pomeriggio, e alla prospettiva di un posto per gli spareggi promozione, occupato con l'ottava posizione a due turni dal termine della regular season. È questo lo scenario in casa biancoverde, presentato da Davide Ballardini dopo Avellino-Bari. Il club immagina il rinnovo con il tecnico romagnolo che non ha chiuso al prolungamento dopo l'accordo fino a giugno firmato il 18 febbraio scorso, ma per ora preferisce tenere lontano tutto ciò che può interferire con il focus legato al rush finale.

La ripartenza verso Empoli

Ieri la ripartenza per i lupi con Lorenco Simic a bordocampo. I tempi di recupero dalla distrazione al flessore della coscia sinistra restano indefiniti. Armando Izzo era assente alla ripresa con il permesso del club. Lavoro differenziato per Alessandro Milani, mentre Filippo Reale resta lungodegente e, come presentato da Ballardini in una conferenza pre-gara, appare difficile il rientro per il rush finale. La caviglia sinistra condiziona ancora una volta Marco Sala. Il terzino sinistro è uscito dall'allenamento di ieri con un nuovo fastidio che l'ha costretto allo stop e alla fasciatura, evidente anche nella foto con cui i tesserati biancoverdi hanno celebrato la grigliata in famiglia.