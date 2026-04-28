Ariano: quel bidone rovesciato e abbandonato nel rione Tranesi E come se non bastasse , c'è chi ne approfitta per lanciare sacchetti di rifiuti dalla ringhiera

Sarà un anno o forse più che questo bidone giace solitario rovesciato in un angolo tra le erbacce sotto una scalinata di ferro.

Siamo nel rione Tranesi ad Ariano Irpino dove la storia viene spesso calpestata dall'inciviltà e dal degrado. Il luogo delle antiche fornaci mai riqualificate e dove c'è persino chi in maniera indisturbata, sta portando via di notte le pietre dalle mura. Leggi qui.

Ce ne siamo già occupati nei mesi scorsi grazie alla segnalazione dei residenti. Ma il caso è stato sottovalutato e ignorato.

La segnalazione di questo bidone è datata. Lo sanno bene gli uffici e qualche operai. Ma nessuno fino ad oggi si è "preso la briga" di andare a rimuoverlo.

E come se non bastasse ora il bidone sta facendo da richiamo a tanti incivili, i quali dalla ringhiera dei tranesi, ne approfittano per lanciare sacchetti di immondizia e bustine con all'interno escrementi di animali. E' vergognoso.