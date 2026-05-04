Ariano: bussa al commissariato di polizia, si fa arrestare e portare in carcere Si costituisce 40enne raggiunto da ordinanza di custodia cautelare

Ha bussato al citofono del commissariato di polizia di Ariano Irpino, non per chiedere informazioni o effettuare una denuncia ma per costituirsi.

Un gesto volontario che ha visto gli agenti subito impegnati nell'attività di identificazione.

Si tratta di un 40enne proveniente dalla regione Molise che ha scelto il carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino, quale struttura evidentemente migliore presso la quale scontare la propria pena.

L'uomo era stato già raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare e doveva scontare una pena di dieci mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

Dopo aver eseguito tutti gli atti necessari, gli uomini della sezione volanti del commissariato arianese, diretti dal vice questore Giulio Masini, lo hanno accompagnato nella struttura penitenziaria di via Cardito dove dovrà scontare la sua pena.