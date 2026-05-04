Avellino-Modena: i dettagli per la prevendita biglietti Ai residenti in Provincia di Modena solo tagliandi per il settore ospiti

Domani, alle 15, inizierà la prevendita biglietti per la sfida Avellino-Modena, in programma venerdì (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi". "La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. I residenti in Provincia di Modena potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti. Fase di prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione "Branco" e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (online fino alle ore 23:59) di martedì 5 maggio 2026. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 6 maggio 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Altri dettagli

Ridotti: i biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. Informazioni aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio - Lombardi saranno aperti dalle ore 18:30, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Modena online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 5 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00; • mercoledì 6 e giovedì 7 maggio dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • venerdì 8 maggio (giorno gara Avellino – Modena) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara".