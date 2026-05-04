Era giunto da un giorno in Irpinia e aveva già trovato lavoro: morto sui binari La tragedia di Montecalvo Irpino e il cordoglio del sindaco Francesco Pepe

Era giunto da poche ore a Montecalvo Irpino per ricongiungersi con la madre, una donna molto stimata per il suo onesto lavoro di assistenza a persone anziane e aveva anche trovato un impiego da regolarizzare proprio nei prossimi giorni in un'azienda del luogo.

Un tragedia inaspettata e al momento avvolta dal mistero, la morte del giovane di nazionalità rumena, travolto e ucciso da un treno all'interno della prima galleria, nella valle del Miscano subito dopo la stazione di Montecalvo Irpino-Casalbore-Buonalbergo.

E' quanto accaduto ieri pomeriggio in una zona particolarmente impervia, lungo la linea ferroviara Caserta-Foggia.

Sul posto polfer da Caserta, carabinieri di Montecalvo Irpino, Rfi, vigili del fuoco di Grottaminarda, 118 da Montecalvo Irpino (Stie) ad Ariano Irpino (Saut), oltre ad un elicottero del 118 giunto da Salerno. Ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile.

La salma nella tarda serata di ieri, su disposizione della magistratura è stata trasferita dell'impresa di onoranze funebre Moschella di Ariano Irpino, nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento per i relativi accertamenti e il riconoscimento da parte della madre. Restano al momento sconosciuti i motivi che hanno spinto il giovane a percorrere a piedi quel tunnel della morte. Non viene esclusa alcuna pista da parte degli inquirenti, ma l'ipotesi più accreditata è quella di una tragica fatalità.

Il sindaco di Montecalvo Irpino Francesco Pepe e l'amministrazione comunale esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane.

"In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene alla vittima, condividendo il loro lutto per una perdita tanto improvvisa quanto drammatica. La nostra comunità, profondamente colpita da quanto accaduto, rinnova il proprio impegno affinché simili tragedie non abbiano a ripetersi, e si unisce in un sentimento di solidarietà e rispetto verso chi oggi piange questa scomparsa".