Uomo morto in galleria travolto da un treno: non ancora identificato Salma trasferita in obitorio a Benevento per gli accertamento medico legale. Treni ripartiti

Non è stato ancora identificato l'uomo travolto e ucciso da un treno all'interno di una galleria sulla linea Caserta-Foggia, in prossimità dell'ex stazione ferroviaria di Castelfranco in Miscano nel territorio di Montecalvo Irpino.

La salma su disposizione della magistratura è stata trasferita dell'impresa di onoranze funebre Moschella di Ariano Irpino, nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento per i relativi accertamenti.

Secondo indiscrezioni, si tratterebbe un 40enne di nazionalità straniera proveniente probabilmente da Montecalvo Irpino, giunto a quanto pare se la notizia dovesse essere confermata da poco in Italia per un ricongiungimento familiare. Ma non vi è certezza come pure sulle cause.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dall'incidente, la più probabile, al gesto volontario. Saranno gli esami medico legali a stabilire cosa realmente è accaduto all'interno di quel tunnel.

Sul posto polfer da Caserta, carabinieri di Montecalvo Irpino, Rfi, vigili del fuoco di Grottaminarda, 118 da Montecalvo Irpino (Stie) ad Ariano Irpino (Saut), oltre ad un elicottero del 118 giunto da Salerno. Ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile.

Solo alle 23.30 sono ripartiti i treni dalla stazione ferroviaria di Ariano Irpino.

I treni Alta Velocità e Intercity con maggior tempo di percorrenza fino a 430 minuti.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9560 Lecce (12:42) - Milano Centrale (22:50)

• FR 8311 Roma Termini (13:15) - Bari Centrale (17:43)

• FR 8315 Roma Termini (14:58) - Lecce (20:45)

• FR 8317 Roma Termini (15:57) - Lecce (21:48)

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) - Foggia (23:05)

• FR 8326 Lecce (17:07) - Roma Termini (23:57)

• FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:46)

• IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00)

Una vera e propria odissea per i viaggiatori, come avviene in queste circostanze senza un'adeguata assistenza.

Ci scrive uno dei passeggeri:

Alle 22:07 il treno "responsabile" dell'investimento è fermo ad Ariano Irpino (doveva arrivare a Foggia alle 16:28) da circa 3 ore.

Sul treno sono arrivate, dopo ore, delle bottigliette d'acqua e dei biscottini. Per ora null'altro. Di bus sostitutivi per proseguire da Ariano Irpino fino a Foggia, dove comunque circolano i treni dell'Adriatica, non se ne sono visti.