Carmine Grasso: "Una marea di gente al nostro fianco, sono emozionato" "Una città che vuole riprendere parola, con serietà, presenza e fiducia"

"Una marea di gente, tante persone arrivate per ascoltare, fare domande, capire meglio le nostre proposte per Ariano Irpino. Grazie a chi c’era, a chi si è fermato, a chi ci ha fatto sentire attenzione, fiducia e sostegno".

E' quanto afferma con soddisfazione il candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso, che in una domenoca baciata dal sole ha scelto come luogo di incontro e di confronto la villa comunale. Al suo fianco i candidati della varie liste che lo sosterranno in questa campagma elettorale, molti giovani e gente comune.

"Quello che abbiamo visto oggi - conclude Carmine Grasso - è una città che vuole riprendere parola, che chiede serietà, presenza e un progetto costruito insieme. Questa energia ci accompagnerà nei prossimi giorni di campagna elettorale, con ancora più responsabilità e ancora più voglia di fare. È tempo di Ariano".