Carmine Grasso: "Una marea di gente al nostro fianco, sono emozionato"

"Una città che vuole riprendere parola, con serietà, presenza e fiducia"

carmine grasso una marea di gente al nostro fianco sono emozionato

Verso le amministrative ad Ariano Irpino

Ariano Irpino.  

"Una marea di gente, tante persone arrivate per ascoltare, fare domande, capire meglio le nostre proposte per Ariano Irpino. Grazie a chi c’era, a chi si è fermato, a chi ci ha fatto sentire attenzione, fiducia e sostegno".

E' quanto afferma con soddisfazione il candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso, che in una domenoca baciata dal sole ha scelto come luogo di incontro e di confronto la villa comunale. Al suo fianco i candidati della varie liste che lo sosterranno in questa campagma elettorale, molti giovani e gente comune.

"Quello che abbiamo visto oggi - conclude Carmine Grasso - è una città che vuole riprendere parola, che chiede serietà, presenza e un progetto costruito insieme. Questa energia ci accompagnerà nei prossimi giorni di campagna elettorale, con ancora più responsabilità e ancora più voglia di fare. È tempo di Ariano".

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