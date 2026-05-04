L'Avellino Basket ai playoff, Di Carlo: "Grande risultato, godiamoci il momento" Il coach biancoverde: "Abbiamo avuto le spalle larghe reagendo alle difficoltà nel percorso"

Con la vittoria contro la Ferraroni Juvi Cremona l'Unicusano Avellino Basket ha centrato la qualificazione ai playoff, cullata per diverse settimane di regular season e firmata nei play-in. Grande soddisfazione per la società irpina e per lo staff tecnico, guidato da coach Gennaro Di Carlo, che tra qualche ora penserà alle sfide contro la Flats Service Fortitudo Bologna nei quarti di finale promozione (serie al meglio delle cinque gare".

"Ho visto dieci lottatori, bravi a uscire alla distanza"

"Nei primi due quarti abbiamo subito tanti canestri in transizione per mancata comunicazione. Abbiamo sofferto a rimbalzo e negli uno contro uno regalando a Garrett tiri facili per la qualità che ha. - ha spiegato Di Carlo - Nello spogliatoio, durante l'intervallo, si è parlato di questo e devo dire che i ragazzi negli altri due quarti hanno inquadrato bene i dettagli. Dal tabellino vedo che Garrett ha fatto zero nella ripresa. Francis ci ha dato una bella mano anche in difesa. Nei momenti chiave ho visto dieci lottatori, che agonisticamente si sono accesi venendo a capo di una partita difficile. La Juvi ha dimostrato quanto sia di qualità. Siamo andati oltre l'ostacolo, gli ostacoli. Non sapevamo le condizioni di Grande. I primi canestri hanno garantito carica, ma ha finito con grande stanchezza. Zerini ha un virus gastrointestinale. Pini ha avuto problemi in settimana. Francis ha fatto quello che ha fatto e non posso aggiungere altro".

"Il posto playoff come giusto premio per quanto fatto"

"Ci sono presi meritatamente i playoff. Abbiamo avuto un passo importante e non ci siamo mai arresi. - ha aggiunto Di Carlo nel post-gara - Abbiamo avuto le spalle larghe reagendo alle difficoltà. Essere tra le prime 8 della Serie A2 è un dettaglio molto importante. Inorgoglisce tutti anche per la competitività del torneo con un equilibrio clamoroso. Abbiamo battuto una squadra che ha vinto una gara in più rispetto a noi nel girone di ritorno. Il nostro club può ancora crescere e questo risultato dà ulteriore motivazione. Ci godiamo il momento, la serata, il risultato e l'entusiasmo del pubblico. Ci prendiamo tutto questo e tra qualche ora penseremo ai playoff".