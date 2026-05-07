Avellino, tentato omicidio in Viale Italia: è il giorno della sentenza I due imputati sono accusati del tentato omicidio di tre giovani

Agguato in viale Italia: sono in corso le discussioni. La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio il giudizio immediato per Vittorio Casanova avellinese e Angelo Marrone di Altavilla Irpina, entrambi difesi dal penalista Gaetano Aufiero. In giornata potrebbe arrivare anche la sentenza per i due giovani imputati del gup Pasquale Cerrone.

Le accuse

I due sono accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto nel centro della città capoluogo, entrambi destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura disposta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere con la pesante accusa.

La richiesta

A firmare la richiesta di giudizio immediato il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm Fabio Massimo Del Mauro. Per i due, assistiti dal penalista Gaetano Aufiero, il Gip del Tribunale di Avellino aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Avellino, agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito, coordinati dalla Procura. Determinati le immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive al raid. A partire da dettagli degli abiti e delle scarpe dei presunti autori.



