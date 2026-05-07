Avellino Basket: i dettagli per i biglietti di Gara 3 contro la Fortitudo Iniziativa "Ancora tu" fino a domenica sera. Stasera il via alla serie dei quarti di finale playoff

Nel pomeriggio inizierà la prevendita biglietti per Gara 3 dei quarti di finale playoff tra l'Unicusano Avellino Basket e la Flats Service Fortitudo Bologna, in programma martedì (ore 20.30) al PalaDelMauro. Stasera e sabato sono in programma Gara 1 e Gara 2 al PalaDozza. "Per questa gara attiva la promo "Ancora Tu", riservata a tutti i tifosi biancoverdi valida fino alla mezzanotte di domenica. - si legge nella nota del club - Da lunedì saranno applicate le tariffe standard. Gli abbonati godranno del diritto di prelazione fino alle ore 12.00 di sabato 9 maggio, per usufruire della promozione, bisognerà mostrare l’abbonamento al momento dell’acquisto. Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti presso la biglietteria del PalaDelMauro e da sabato a partire dalle 12.00 anche sulla piattaforma online go2 o presso i rivenditori ufficiali. La biglietteria del PalaDelMauro rispetterà i seguenti giorni ed orari: dalle 17 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, domenica dalle 10 alle 12, lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, martedì dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 fino alla palla a due del match.

Il costo dei biglietti

Prezzi in promo: curva sud 5 euro, tribuna Terminio e Montevergine inferiore 15 euro, tribuna Terminio e Montevergine superiore 10 euro, tribuna VIP 20 euro

Prezzi da lunedì: curva sud 7 euro, tribuna Terminio e Montevergine inferiore 20 euro, tribuna Terminio e Montevergine superiore 15 euro, tribuna VIP 40 euro

Ulteriori dettagli

"Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita. La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026".