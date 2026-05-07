Avellino, tentato omicidio in viale Italia: 17 anni per Casanova e Marrone Il pm Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto dodici anni di reclusione

di Paola Iandolo

Dieci anni di carcere per Vittorio Casanova, 22enne avellinese e sette anni di reclusione per Angelo Marrone, 19enne di Altavilla Irpina. I due sono difesi dall'avvocato Gaetano Aufiero e sono accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo 19 agosto 2025 nel centro della città capoluogo.

Il decreto di fermo

Entrambi gli imputati sono stati destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura disposta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere per tentato omicidio. Si è chiuso il processo con rito abbreviato protrattosi per circa tre ore davanti al Gup del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone.

Le richieste

Il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto una condanna a dodici anni di reclusione. Ricordiamo che già il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, coordinati dalla Procura. In particolare alcuni dettagli emersi dalla visione delle immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive al raid.