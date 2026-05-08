Legalità: i carabinieri di Solofra incontrano gli studenti del territorio Con gli alunni delle scuole primarie si è parlato di bullismo, cyberbullismo, responsabilità individ

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Con il progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno recentemente incontrato circa mille studenti degli istituti scolastici di Solofra, Montoro, Salza Irpina e Volturara Irpina.

Il Capitano Daniele De Filippo, insieme ai Comandanti di Stazione, ai militari della Compagnia e al personale specializzato dell’Arma, ha incontrato alunni, dirigenti scolastici e docenti presso l’Istituto Comprensivo “F. Galiani” e l’I.P.S.E.O.A. di Montoro, l’ISISS “Gregorio Ronca” e l’Istituto “De Caprariis” di Solofra, l’Istituto Comprensivo “Alessandro Di Meo” di Volturara Irpina, nonché nelle scuole dell’infanzia e primarie di Sant’Andrea e Sant’Agata di Solofra, presso l’Istituto “Suore Compassioniste Serve di Maria” di Solofra e la scuola materna delle Suore Terziarie Carmelitane di Salza Irpina.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati temi legati alla legalità, al rispetto delle regole e alla sicurezza, con contenuti calibrati in base all’età degli studenti. Particolare entusiasmo è stato registrato tra i bambini delle scuole dell’infanzia, coinvolti anche nel progetto “Colorando”, iniziativa promossa dall’Associazione “Insieme si può” con il supporto dell’Arma dei Carabinieri.

Con gli alunni delle scuole primarie si è parlato di bullismo, cyberbullismo, responsabilità individuale e senso civico, mentre gli incontri con gli studenti delle scuole secondarie hanno approfondito temi quali violenza di genere, valore del consenso, uso di sostanze stupefacenti e sicurezza stradale, evidenziando l’importanza della consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano.

Nel corso delle attività è stato inoltre illustrato il ruolo svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, attraverso le Stazioni, i Nuclei Radiomobili e i Reparti Specializzati, suscitando particolare interesse per le Unità Cinofile e Subacquee.

Le iniziative hanno registrato ampia partecipazione e forte interesse, confermando l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e Arma dei Carabinieri nella diffusione dei valori della legalità, del rispetto reciproco e della fiducia nello Stato.