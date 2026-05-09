Incidente sul Raccordo Avellino- Salerno: motociclista ferito a Serino Un motociclista è rimasto ferito

Incidente sul raccordo Avellino- Salerno, motociclista ferito. Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo il raccordo A2 di Avellino, podo dopo lo svincolo di Serino, in direzione del capoluogo irpino.

I soccorsi

A rimanere ferito è stato un motociclista. Per cause da accertare l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo delle due ruote finendo rovinosamente a terra.

I rilievi

Secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori della Misericordia di Santa Lucia di Serino che hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita . Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. I sanitari del polo di contrada Amoretta hanno subito sottoposto la persona ferita alle cure necessarie effettuando gli accertamenti necessari.