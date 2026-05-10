Avellino, rissa tra extracomunitari: indagini in corso della polizia Le indagini sono in corso per identificare tutti i partecipanti alla rissa nei pressi di via Colombo

di Paola Iandolo

Ennesima rissa tra extracomunitari in città. Ma, quando sul posto, allertati da una segnalazione dei residenti allarmati e richiamti dalle urla, sono giunti gli agenti della Volante della Questura, dei due protagonisti di una lite nella movida cittadina non c’era traccia. Gli agenti di Via Palatucci avrebbero però ricostruito quanto avvenuto nella tarda serata di sabato sera tra due extracomunitari nella zona tra Via Urciuoli e Via Colombo.

La ricostruzione

I due avrebbero inziato a litigare prima verbalmente. Poi uno dei due - forse in preda ai fumi dell'alcool - avrebbe anche lanciato una bottiglia contro il suo amico. Per fortuna il giovane non è rimasto ferito, solo perchè è riuscito a schivare il colpo. Dopo la segnalazione dei residenti sono state avviate le indagini degli agenti della Questura. Si sta cercando di identificare tutti i protagonisti della vicenda.