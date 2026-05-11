Montemiletto, cane chiuso in una sacchetto di plastica: la condanna del sindaco Nelle prossime ore sarà eseguito un esame autoptico sulla carcassa

di Paola Iandolo

Cane morto chiuso in un sacchetto di plastica con una fascetta sul muso: arriva la ferma condanna del gesto da parte del sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello. “Attendiamo che l’esame autoptico stabilisca le cause della morte, avvelenamento o altro, intanto, nell’ipotesi di un fatto violento contro il povero animale, eè ferma la condanna nei confronti di coloro che si sarebbero resi autori di un gesto orribile”.

La denuncia

Il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello ha denunciato questa mattina ai Carabinieri della Stazione di Montemiletto il rinvenimento della carcassa del cane meticcio chiusa in una busta con il muso coperto da una fascetta. L’amministratore vuole che venga individuato l’autore di questo gesto. Per questo si attendono i risultati dell’esame che sarà condotto dall’ASL per accentare i motivi del decesso. La zona dove è stato abbandonato il sacchetto di plastica non è coperta da telecamere ed è una zona periferica del comune di Montemiletto. In mano ai Carabinieri l’unico indizio è il sacchetto di plastica, visto che anche il cane non era dotato di microchip.Il primo cittadino è in attesa di eventuali indizi per risalire all'autore.