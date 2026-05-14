Avellino, rissa al primo compleanno della nipotina: il suocero ritira la querela Il processo continuerà il 12 novembre quando è prevista l'escussione dell'ultimo teste

di Paola Iandolo

Rissa al primo compleanno della nipotina in un noto locale di via Ammiraglio Ronca ad Avellino: il suocero ha ritirato la denuncia nei confronti del genero V.C. e di un altro invitato E.G. E' quanto accaduto stamane davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino nel processo nei confronti di tre indagati -V.C., E.G e G.F.- raggiunti anche da una misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese A.D.N e A. S.. Misure scattate in seguito alle indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri per l’aggressione avvenuta il 10 settembre scorso nei pressi di un noto locale del centro cittadino, che aveva visto coinvolte almeno una trentina di persone e per l’episodio di aggressione ai danni di uno dei cinque feriti. Il pm della Procura di Avellino Fabio Massimo Del Mauro ha chiesto ed ottenuto nei loro confronti il processo con rito immediato per l’accusa di lesioni.

Le testimonianze

Il processo dopo l'escussione di due testi - due persone presenti nel locale al momento della rissa che hanno confermato quanto già riferito ai carabinieri subito dopo la rissa - è stato rinviato al 12 novembre per sentire l'ultimo teste. In quella sede si potrebbe chiudere l'istruttoria dibattimentale.I tre indagati sono difesi dai penalisti Gaetano Aufiero, Alberico Galluccio e Gerardo Santamaria. La parte civile è rappresentata dall'avvocato Costantino Sabatino.

La ricostruzione

Il primo episodio avvenne il 10 settembre. Doveva essere una serata tranquilla e spensierata, invece l'evento si è concluso al pronto soccorso e in caserma dai carabinieri. Protagonisti della maxi rissa trenta persone che si erano ritrovate per festeggiare il primo compleanno. Poi è scattata la scintilla, vecchie ruggini familiari alla base ovviamente e dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Il diverbio nacque nel noto locale di via Ammiraglio Ronca con il suocero 52enne, noto alle forze che lo scorso anno subì un attentato incendiario alla Smart parcheggiata a Rione San Tommaso e il genero di venti anni, V.C. Poi la lite degenerò. Sul posto intervvennero diversi equipaggi della Compagnia Carabinieri di Avellino. All’arrivo dei carabinieri i partecipanti alla rissa si allontanarono, ad eccezione del 52enne che presentava lievi ferite in diverse parti del corpo. Quest’ultimo, soccorso dal personale sanitario del 118, venne trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino.