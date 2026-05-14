tribunale usa sospende le sanzioni di trump contro francesca albanese

Un giudice federale della Columbia, Richard Leon, ha sospeso le sanzioni imposte contro l'arianese Francesca Albanese, relatrice speciale delle nazioni unite sui territori palestinesi occupati, richiamando un principio chiaro e fondamentale: proteggere la libertà di espressione è nell’interesse pubblico.
Così il sindaco Enrico Franza: "Ero, sono e resterò dalla parte della verità. E dunque dalla parte di Francesca Albanese. Anche qualora questa dovesse essere l’ultima posizione assunta indossando la fascia tricolore della città che rappresento con orgoglio e rispetto profondo.
Da cittadino, prima ancora che da sindaco, considero motivo di autentico orgoglio il prestigioso riconoscimento conferito, qualche giorno fa, a Francesca Albanese per il suo merito civile da parte di Pedro Sanchez. E oggi si aggiunge dunque un fatto che non può essere ignorato.
Dal 27 luglio 2025 Francesca Albanese è cittadina onoraria di Ariano Irpino, la sua terra d'origine. Rivedi qui le immagini.