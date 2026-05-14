Parcheggi ospedale Ariano, Vitillo: "Ora occorre garantire rotazione posti auto" Plauso per l'iniziativa da parte dell'ambientalista il quale lancia un'idea

"La realizzazione dei nuovi parcheggi a servizio dell’ospedale Frangipane-Bellizzi rappresenta certamente un’opera importante per migliorare l’accessibilità alla struttura sanitaria e ridurre i disagi per utenti, pazienti e personale medico.

Accanto agli aspetti positivi dell’intervento, però, emerge anche una questione che merita attenzione da parte della futura amministrazione comunale: quella della gestione dei nuovi stalli di sosta.

In molti ospedali italiani - scrive in una nota Felice Vitillo - i parcheggi vengono regolamentati attraverso strisce blu e sistemi di pagamento che consentono maggiore controllo, sicurezza e rotazione dei posti auto. Ad Ariano Irpino, invece, gran parte delle aree di sosta attorno al Frangipane restano a strisce bianche, quindi gratuite e prive di una gestione strutturata.

Una situazione che avrebbe già favorito la presenza di parcheggiatori abusivi nei pressi dell’ingresso dell’ospedale. Il timore è che l’apertura del nuovo parcheggio possa alimentare ulteriormente il fenomeno se non verranno adottate misure preventive e controlli adeguati".

Secondo l'ambientalista: "Una possibile soluzione potrebbe essere quella di regolamentare il parcheggio attraverso una gestione controllata e trasparente, destinando parte dei proventi a iniziative sociali e sanitarie a sostegno delle persone più fragili.

L’idea potrebbe essere quella di finanziare un servizio di assistenza infermieristica o di supporto ai pazienti e alle famiglie che quotidianamente affrontano difficoltà legate alle cure e alla permanenza in ospedale.

Una proposta che unirebbe ordine, sicurezza e solidarietà sociale, trasformando il parcheggio non solo in un servizio utile per la mobilità urbana, ma anche in uno strumento concreto di aiuto per chi vive situazioni di disagio sanitario ed economico.

La richiesta è quindi quella di aprire un confronto pubblico, anche attraverso facebook e i social cittadini, sul futuro della gestione dei nuovi stalli, affinché l’area possa diventare un esempio di efficienza, legalità e vicinanza ai bisogni della comunità.

L’appello è rivolto al nuovo sindaco che sarà eletto ad Ariano Irpino, affinché il tema della gestione dei parcheggi dell’ospedale Frangipane venga affrontato con attenzione, responsabilità e sensibilità sociale nell’interesse dell’intera collettività".

In sintesi, la nuova area parcheggio dovrà essere utilizzata esclusivamente da chi si reca in ospedale e che in tutto questo tempo si è ritrovato anche a dover pagare multe proprio a causa di questa emergenza. Lasciare la proprio auto in quegli stalli, magari per recarsi in pullman fuori città o per altri scopi diversi da una visita ospedaliera, non aiuterebbe di certo a risolvere la problematica.

Nei prossimi giorni intanto, probabilmente fine settimana ci sarà l'apertura ufficiale. La segnaletica è stata completata, come pure la rampa di accesso all'ospedale. Tutto è pronto. L'area è dotata anche di uno spazio verde che in futuro potrà essere anche ulteriormente migliorato. Una sorta di spazio pic nic per chi dovrà attendere qualche prima di entrare a far visita ad un familiare, attrezzato con più arredi.