Tribunale Usa sospende le sanzioni di Tramp contro Francesca Albanese Dal 27 luglio 2025 è cittadina onoraria di Ariano Irpino, il suo luogo d'origine

Un giudice federale della Columbia, Richard Leon, ha sospeso le sanzioni imposte contro l'arianese Francesca Albanese, relatrice speciale delle nazioni unite sui territori palestinesi occupati, richiamando un principio chiaro e fondamentale: proteggere la libertà di espressione è nell’interesse pubblico.

"Il silenzio delle istituzioni nazionali, di quelle regionali e fatto ancor più grave perché antico e reiterato, di una parte della politica locale dinanzi all’operato di una nostra concittadina impone parole nette. Non parole suggerite dalla contingenza elettorale, come qualche zelante interprete della convenienza proverà inevitabilmente a insinuare, ma parole dettate dal senso della verità e della dignità pubblica". E' quanto scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Ero, sono e resterò dalla parte della verità. E dunque dalla parte di Francesca Albanese. Anche qualora questa dovesse essere l’ultima posizione assunta indossando la fascia tricolore della città che rappresento con orgoglio e rispetto profondo.

Da cittadino, prima ancora che da sindaco, considero motivo di autentico orgoglio il prestigioso riconoscimento conferito, qualche giorno fa, a Francesca Albanese per il suo merito civile da parte di Pedro Sanchez.

E oggi si aggiunge dunque un fatto che non può essere ignorato. Finisce così (per ora) una vicenda segnata da isolamento, pressioni e tentativi di delegittimazione anche sul piano personale e professionale, che avevano inciso pesantemente sulla sua attività e sulla sua vita. Quanto agli odiatori professionisti, ai misogini travestiti da moralisti, ai piccoli inquisitori digitali nascosti dietro l’anonimato e la vigliaccheria dei profili falsi, continueranno a fare ciò che hanno sempre fatto: confondere il rumore con il pensiero. Ma resteranno, appunto, rumore di fondo".

Dal 27 luglio 2025 Francesca Albanese è cittadina onoraria di Ariano Irpino, la sua terra d'origine. Rivedi qui le immagini.