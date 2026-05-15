Parolise, truffa un irpino: 52enne pugliese condannato ad un anno Il pm aveva invocato una condanna a quattro mesi di reclusione

di Paola Iandolo

Vende furgone online, incassa il denaro e fa perdere le sue tracce: arriva la condanna rispetto alla richiesta per un 52enne pugliese accusato di truffa. La vittima un irpino residente a Parolise al quale il sedicente venditore erano riuscito a sottrarre 500euro.

La ricostruzione

Il tutto si verifica nel settembre 2021: su un sito di annunci compare la vendita di un Fiat Doblò. A pubblicarla è un uomo di 52 anni, originario di Cerignola, in provincia di Foggia, che si presenta come rivenditore di veicoli e furgoni. Un residente di Parolise nota l'annuncio, prende contatti con il venditore e decide di procedere. Versa 500 euro su una carta prepagata come acconto, ignaro di essere finito in una truffa online. Se ne rende conto quanso il Doblò non arriva.

La condanna

Grazie alle tempestive indagini dei Carabinieri viene identificato il beneficiario del pagamento, risalendo all'intestatario della carta prepagata. Dopo la denuncia, il procedimento approda davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Gian Piero Scarlato. La Procura - al termine dell'istruttoria dibattimenrtale - aveva chiesto quattro mesi di reclusione per l'imputato difeso dall'avvocato Giovanna Perna. Il giudice emette una sentenza con pena più severa: un anno di condanna per truffa.



