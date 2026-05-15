Ariano. Futura Cardito: una domenica di incontro, musica e comunità Iniziativa promossa insieme alla coalizione di centro sinistra a sostegno di Roberto Cardinale

Ci sono comunità che crescono davvero quando riescono a ritrovarsi nei propri luoghi, nelle relazioni quotidiane, nel senso di appartenenza ad un’unica stessa città.

È da questa idea che nasce Futura Cardito, l’iniziativa promossa dalla lista “Futura”, insieme alla coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Roberto Cardinale.

"In questi anni l’amministrazione uscente ha scelto di puntare sulla riscoperta dell’identità cittadina, dello stare insieme e del valore delle piccole cose: la presenza costante nei quartieri, i momenti condivisi, la vicinanza alle famiglie, il recupero di luoghi vissuti come spazi di comunità.

Un modo diverso di intendere la città, non divisa tra centro e periferie, ma unita da un’unica appartenenza: quella di Ariano".

Domenica 17 maggio, il rione Cardito sarà protagonista di una giornata aperta a cittadini, famiglie e associazioni, pensata per vivere il quartiere attraverso momenti di incontro, partecipazione e convivialità.

Il programma della giornata è ricco di appuntamenti per tutte le età:

Ore 11:00 - Presso il Parchetto Madonna di Fatima: animazione per bambini a cura dell’associazione “Il Paese dei Balocchi”;

A seguire - “Incontriamoci a tavola”: un momento conviviale con la grande famiglia del Piano di Zona;

Ore 16:30 - “Ci vuole un caffè”: un incontro informale allietato dai dolci di “Delizie Siciliane” insieme agli amici dei 63 alloggi, per un momento di dialogo e vicinanza;

Ore 19:30 - Presso la Piazzetta della “Posta”: incontro pubblico “Incontriamoci qui”, aperto a tutta la cittadinanza. Interverranno le associazioni “La Fermata” e “Immaginazione” e il candidato sindaco Roberto Cardinale per discutere idee e progetti per il futuro del rione.

La serata si concluderà con musica, DJ set e un punto ristoro in collaborazione con “Virginia Bio Caffetteria”, “Il Ghiottone” e “Pizza Mania".

Futura Cardito è il primo di una serie di appuntamenti che proseguiranno venerdì 22 maggio nel rione Martiri, con l’obiettivo di continuare a mettere al centro le persone, i quartieri e il senso di comunità.