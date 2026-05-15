Ente di patronato e assistenza sociale: apertura ufficio zonale ad Ariano

La Fna territoriale Valle Ufita comunica l’apertura, in data 29 maggio 2026 alle ore 9:30, dell’ufficio zonale Epas presso la propria sede di Ariano Irpino in via San Leonardo 15 dove potranno essere espletati tutti i servizi previdenziali ed assistenziali.
Modera l'incontro:
Fisc Antonio Prebenna responsabile sede periferica Cafitalia Ariano Irpino
Saluti
Angelina Molinario rappresentante legale Fna territoriale Valle Ufita.
Interverranno:
Luigi Della Mura direttore regionale Epas Campania segretario provinciale Fna Avellino.
Laura Savino direttrice provinciale Epas Avellino.
Angela Prebenna responsabile zonale Epas Ariano Irpino.
Concluderà
Virgilio Prebenna responsabile zonale Snap.