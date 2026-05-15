Ente di patronato e assistenza sociale: apertura ufficio zonale ad Ariano

Ad annunciarlo la Fna terriroeiale Valle Ufita

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Apertura Ufficio Zonale EPAS (Ente di Patronato e di Assistenza Sociale)

Ariano Irpino.  

La Fna territoriale Valle Ufita comunica l’apertura, in data 29 maggio 2026 alle ore 9:30, dell’ufficio zonale Epas presso la propria sede di Ariano Irpino in via San Leonardo 15 dove potranno essere espletati tutti i servizi previdenziali ed assistenziali.

Modera l'incontro:

Fisc Antonio Prebenna responsabile sede periferica Cafitalia Ariano Irpino

Saluti

Angelina Molinario rappresentante legale Fna territoriale Valle Ufita.

Interverranno:

Luigi Della Mura direttore regionale Epas Campania segretario provinciale Fna Avellino.

Laura Savino direttrice provinciale Epas Avellino.

Angela Prebenna responsabile zonale Epas Ariano Irpino.

Concluderà

Virgilio Prebenna responsabile zonale Snap.

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