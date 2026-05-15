Solennità di San Liberatore oggi ad Ariano: si rinnova la tradizione Questa sera la celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo

Solennità di San Liberatore vescovo e martire ad Ariano Irpino. Dopo il triduo di preghiera come ogni anno partecipato, questa sera la celebrazione clou presieduta dal vescovo Sergio Melillo alle 19.30. Tantissimi i devoti che già dalle prime luci dell'alba e nel corso della mattinata, hanno raggiunto il santuario arianese dedicato al primo vescovo del tricolle.

"Come ogni anno nel mese di maggio - scrive don Antonio Gerado Lo Conte - non può mancare la nostra visita e soprattutto la nostra preghiera a San Liberatore, la sua presenza in queste terre ci ricorda la missione che egli ha compiuto per portare il vangelo e far conoscere l'amore di Dio tra noi. Sia per noi terstimone, protettore e compagno di ogni giorno nel seguire Gesù".

Domani, sabato 16 maggio alle ore 19.00 preghiera del santo rosario e alle 19.30 santa messa prefestiva.

Festa popolare in onore del santo, domenica 17 maggio. Sante messe alle ore 08.30-10.00-11.30-17.30-19.00.