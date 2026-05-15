Avellino: domani conferenza stampa per Ballardini e il ds Aiello Spiragli di sorprese inattese sul fronte rinnovo con il tecnico romagnolo

L'obiettivo del rinnovo con Ballardini, ribadito in più occasioni da proprietà e dirigenza, l'apertura del tecnico confermata in diverse fasi lungo il rush finale del campionato, ma parlando sempre di una riflessione al termine degli impegni stagionali: tutti questi dettagli si confermano in casa Avellino e sono ore decisive anche con una conferenza stampa annunciata per domani alle 11 nella sala stampa del "Partenio-Lombardi".

Sirene provenienti dalla A

Calma apparente perché la società irpina puntava all'accelerazione nella trattativa per la conferma del romagnolo all'ombra del Partenio. Più passa il tempo, più si sono inseriti spiragli di novità inattese con la prospettiva di sirene provenienti dalla Serie A per Ballardini. L'Avellino aveva aperto a un nuovo percorso anche sulle strutture per gli allenamenti. Il tutto alla vigilia di un appuntamento che, di fatto, chiuderà la stagione 2026/2027, la visita di tutti i tesserati biancoverdi al Santuario di Montevergine. Anche per la rosa irpina inizierà la fase delle riflessioni con alcune pedine che saluteranno per fine contratto, Pane, Marson e Armellino, e altre che rientreranno alla base per fine prestito, Missori e Kumi al Sassuolo, Reale alla Roma e Le Borgne al Como.