Ariano: confronto e condivisione, presentata la lista Psi a sostegno di Grasso Presente il segretario nazionale Enzo Maraio

"Una splendida serata di partecipazione, confronto e condivisione per la presentazione dei candidati della lista Avanti Ariano Psi.

Ringraziamo di cuore tutti i cittadini presenti ieri sera presso Villa Kristall per l’affetto e la grande partecipazione dimostrata". Lo scrive in una nota il partito socialista arianese.

"Un grazie al candidato sindaco Carmine Grasso, al segretario regionale Michele Tarantino, al segretario nazionale del partito socialista e assessore regionale al turismo e alla digitalizzazione Enzo Maraio e a tutta la coalizione composta dal Movimento 5 Stelle, dalla lista Avanti Ariano, dalla lista

È tempo di Ariano Grasso Sindaco e da Noi di Centro. Insieme, con entusiasmo e concretezza, continuiamo a costruire il futuro della nostra Ariano".