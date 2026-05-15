Atripalda, accusato di maltrattamenti: condannato a tre anni e quattro mesi La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Elena Di Bartolomeo

di Paola Iandolo

E' stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per maltramenti e lesioni nei confronti della compagna. La condanna è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Avellino, dottoressa Elena Di Bartolomeo, nei confronti di A.F. trentacinquenne residente ad Atripalda, difeso dall'avvocato Rolando Iorio. La compagna, costituita parte civile, è stata rappresentata dall'avvocato Fabio Tulimiero.

I diversi episodi contestati

La giovane, residente a Serino, nell'aprile del 2022 è stata colpita dall'ex compagno con calci. Le avrebbe tirato i capelli solo perchè lei le aveva chiesto di smettere di bere. Le condotte violente si sono ripetute anche nel mese di maggio dello stesso anno. I due dopo aver mangiato una pizza erano stati allontanati dai diversi locali cittadini per lo stato di ebbrezza di A.F. Tornati a casa è iniziata la violenza nei confronti della giovane che lo stava riprendendo con il cellulare.

La violenza

Dopo averla offesa avrebbe iniziato a colpirla al capo con dei pugni, con calci all'addome per poi minacciarla con un coltello "non avrai nessuno al di fuori di me... ti taglio la gola". La giovane dopo il pestaggio ha riportato un trauma cranico e contusioni varie giudicate dai sanitari del Moscati di Avellino guaribili in due giorni.