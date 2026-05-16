Domenica l'esordio in Serie A per l'arianese Gianluca Grasso Domenica (ore 18) nella sfida Atalanta-Bologna, gara della penultima giornata

Esordio in Serie A per Gianluca Grasso. L'arbitro della sezione di Ariano Irpino sarà uno degli assistenti di Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto nella gara Atalanta-Bologna, gara della trentasettesima giornata della massima serie, in programma domani (ore 18) alla New Balance Arena di Bergamo, in compagnia di Dario Garzelli della sezione di Livorno con Andrea Zanotti della sezione di Rimini quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Marco Serra della sezione di Torino AVAR.

Arbitro in C con 68 gare, assistente di CAN A/B dalla scorsa estate

Grasso, arianese e appartenente alla sezione della città del Tricolle, ha iniziato l'avventura nel mondo arbitrale nel 2010 iniziando il percorso dai tornei regionali raggiungendo la Serie D diretta per tre stagioni. Nel 2020 Grasso è stato promosso in Serie C da direttore di gara arbitrando 61 gare di campionato, tre di playoff e quattro di Coppa Italia. Nella scorsa estate, terminata la fase da primo arbitro, ha superato le selezioni per il ruolo di assistente e in stagione ha vissuto la Serie B. Nel weekend, ecco la prima designazione in A per Atalanta-Bologna. Nel luglio 2025 Grasso è stato premiato dal CRA Campania per la promozione in compagnia di Liberato Masuccio, sempre della sezione di Ariano Irpino e osservatore arbitrale.

Il messaggio del CRA Campania

"Grande soddisfazione per la Sezione di Ariano Irpino e per tutto il CRA Campania grazie all’esordio in Serie A dell’assistente Gianluca Grasso, che domenica 17 maggio alle 18:00 scenderà in campo nella sfida tra Atalanta e Bologna, alla New Balance Arena di Bergamo. Un risultato importantissimo, frutto di dedizione, passione e duro lavoro, ma soprattutto un nuovo punto di partenza che ci auguriamo porti Gianluca verso nuovi traguardi sempre più prestigiosi. A Gianluca i più vivi complimenti ed un grande in bocca al lupo, da parte del presidente Stefano Pagano, dei componenti e di tutto il CRA Campania".