Ariano: commando in azione nella notte, colpo in una gioielleria Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un commando di almeno cinque persone ha fatto irruzione la notte scorsa all'interno di una nota gioielleria nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino.

I malviventi dopo aver tagliando la serranda, hanno sfondato la vetrata facendo razzia di preziosi dai vari scaffali e bancone. Miravano alla cassaforte ma non sono riusciti a scassinarla. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i carabinieri ma della banda nessuna traccia.

Il furto sarebbe avvenuto poco dopo le tre e lungo una strada particolarmente trafficata sia di giorno che di notte e l'atro in un esercizio commerciale in vista, che affaccia proprio sulla statale 90 delle puglie e sotto un porticato circondato di una stecca di palazzini in cui risiedono diversi condomini.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, sul posto è giunto il personale della scientifica per ricostruire l'accaduto. Il bottino complessivo è in via di quantificazione.