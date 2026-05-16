Avellino, bus Air bloccato da un'auto in doppia fila: l'autista viene picchiato La denuncia del sindacato

Ennesima aggressione ad un autista di AIRCAMPANIA. Lo denuncia il sindacato Orsa Autoferro Tpl Campania. E' successo ad Avellino in prossimità della centralissima Via dei Due Principati, all'incrocio con piazza Libertà. L’autobus che doveva raggiungere Bellizzi è rimasto bloccato a causa di un’auto in sosta vietata che gli impediva di svoltare.

L'automobilista "incivile" aggredisce l'autista dle bus

Uno degli automobilisti, invece di scaricare le proprie frustrazioni nei confronti di chi aveva parcheggiato in modo indecente - sottolinea il sindacato - ha pensato bene di aggredire il malcapitato autista che, come lui era vittima della sosta selvaggia.

E' stato registrato anche un video che mette in evidenza, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto il lavoro di autista - aggiunge il sindacato - sia complicato, perché con la responsabilità dell’autobus e dei viaggiatori trasportati bisogna anche prestare la massima attenzione alla maleducazione stradale e poi occorre proteggersi da improvvise aggressioni persino dai “civilissimi” automobilisti oltre che dalla microdelinquenza “stanziale” che viaggia sui bus.

Il sindacato: così sui bus si rischia la vita

"Ogni altro commento - conclude il sindacato - lo omettiamo ma chiediamo alle aziende ed alle amministrazioni regionale e comunali di investire nella sicurezza sui mezzi di trasporto. Quel che è successo ad Avellino sarebbe potuto diventare una tragedia in un attimo se quell'automobilista avesse avuto un coltello in tasca, e non sarebbe stata la prima volta...".