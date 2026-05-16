Cervinara, il commissario Guerra: "Lunedì si inaugura la biblioteca comunale" La nuova biblioteca è ubicata in via Ciriaco di Roma

di Paola Iandolo

Importante traguardo a Cervinara. Si informa la cittadinanza che lunedì 18 maggio 2026, alle ore 16.30, sarà inaugurta la nuova Biblioteca Comunale di Cervinara, ubicata in via Ciriaco di Roma, alle spalle del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L’evento sarà preceduto da un importante momento di incontro e confronto presso la Sala Cultura di Piazza Trescine, dove, a partire dalle ore 16.00, il Commissario Straordinario, Dottore Salvatore Guerra, e i Sub-Commissari, Dottoressa Maria Cristina Borrelli e Dottoressa Antonella Crisci, avranno il piacere di salutare la comunità e gli organi di stampa.

La cittadinanza, le associazioni e i rappresentanti dell'informazione sono invitati a partecipare a questa giornata, che segna la riconsegna di un fondamentale spazio di aggregazione e crescita culturale alla città di Cervinara.