Pago, funerali di Salvatore Cava: il "no" del questore alla cerimonia pubblica I funerali erano previsti nel pomeriggio, ma sono stati svolti in mattinata

di Paola Iandolo

Niente funerali pubblici per Salvatore Cava. Il questore di Avellino Pasquale Picone ha firmato un’ordinanza di divieto dei funerali pubblici per il fratello del defunto boss Biagio Cava (deceduto nel novembre 2017) per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Salvatore si è spento nella serata di venerdì. Salvatore Cava, classe 49, era stato condannato nell’ambito del maxiprocesso al clan quindicese celebrato davanti al Tribunale Collegiale di Avellino.

I funerali privati

La cerimonia funebre che era prevista oggi pomeriggio alle ore 15:30, ma è stata celebrata invece in forma strettamente privata nel cimitero di Pago Del Vallo di Lauro stamattina presto sotto la vigilanza del personale del Commissariato di Ps di Lauro e della Compagnia dei Carabinieri di Baiano schierati in strada per garantire la sicurezza di tutti i presenti.