Incidente nella notte sul Raccordo, Audi contro guard-rail a Montoro Stanotte l'incidente. Un ferito al Moscati

Incidente all’uscita di Montoro Sud: Audi A3 si ribalta dopo l’impatto con la barriera, paura nella notte.

La dinamica

Un’auto, un’Audi A3, è rimasta coinvolta in un incidente all’uscita di Montoro Sud dopo aver impattato contro la barriera di protezione e successivamente essersi capottata.

Un ferito

All’interno del veicolo si trovava il conducente, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso.

I soccorsi

L’auto è stata successivamente rimossa e la circolazione è tornata regolare con il ripristino del traffico nella zona. Si tratta dell'ennesimo sinistro sul Raccordo ad alta percorrenza. Un collegamento utilizzato da migliaia di persone ogni giorno, troppo spesso teatro di sinistri. L'arteria è costellata di restringimenti e cantieri diffusi, che rendo il pecorso particolarmente scomodo e impegnativo.