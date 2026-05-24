Fotografa la scheda in cabina: denunciato e multato 67enne nell'avellinese Ariano Irpino. comunali e controlli

Fotografa la scheda elettorale in cabina, probabilmente per dimostrare a qualcuno di aver votato ma viene scoperto e segnalato immediatamente ai carabinieri presenti sul posto.

E’ successo alla sezione elettorale numero 23 di contrada Tesoro ad Ariano Irpino.

Nei guai, un 67enne del luogo, denunciato e sanzionato dai carabinieri. Della vicenda è stata immediatamente informata la procura di Benevento. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati presidente e scrutatori all’interno del seggio i quali hanno subito allertato i carabinieri per le opportune ferifiche.

Per una strana coincidenza, nel maggio del 2019 nella stessa sezione di contrada Tesoro, una elettrice denunciò di aver ricevuto una scheda elettorale già votata.

Va ricordato che scattare una foto alla propria scheda elettorale o introdurre il cellulare nella cabina è un reato punibile con l'arresto da 1 a 6 mesi e ammende da 300 a 1000 euro.

Il reato si configura a prescindere dal fatto che la foto venga pubblicata sui social o mostrata a terze persone.