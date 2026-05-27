Pietrastornina, ritrovata nel bosco la donna scomparsa: lieto fine per Assunta Le ricerche, la signora ha potuto riabbracciare i suoi cari

Nella tarda serata di ieri, all’esito delle ricerche, è stata ritrovata, in area boschiva, Assunta Villano, la donna scomparsa nella stessa mattinata a Pietrastornina.

Il lieto fine

Affidata al personale sanitario per gli accertamenti del caso, ha quindi potuto riabbracciare i propri familiari.

il coordinamento

Ieri era stato attivato dalla Prefettura di Avellino il Piano Provinciale per le Persone Scomparse per coordinare le ricerche di Villano Assunta, di cui si erano perse le tracce nel territorio del comune di Pietrastornina.

Esce di casa e scompare

Secondo quanto denunciato ai Carabinieri, la donna si era allontanata questa mattina, intorno alle ore 11:00, senza fare più ritorno.

Le ricerche

La scomparsa era stata segnalata all’Autorità competente e sono state avviate le attività di ricerca previste dal protocollo provinciale, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e degli enti preposti alle operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio.